Am Dienstag, den 8.11.2022, wird am Landgericht in Memmingen das Urteil gegen zwei mutmaßliche Täter erwartet. Sie sollen am einen obdachlosen Mann in der Nacht auf den 18. Dezember 2021 in der leerstehenden Gaststätte „Bad Wolf“ in Neu-Ulm niedergestochen haben - er überlebte die Attacke nur knapp.