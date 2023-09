132 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr neu am Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm angefangen. Fünf neue fünfte Klassen konnten so gebildet werden, berichtet Vize-Rektor Marcus Zimmermann-Meigel. Damit gibt es derzeit 787 Schülerinnen und Schüler am Lessing. „Tendenz steigend“, sagt Zim...