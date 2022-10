An die 250 Pferde und 25 Kutschen werden am Sonntag in Weißenhorn unterwegs sein: Der traditionelle Leonhardiritt findet zum 47. Mal statt. „Wir freuen uns so sehr darauf, dass es wieder so weit ist“, sagte Volker Drastik vom Kulturbüro der Stadt. „Es ist so ein schönes Brauchtum.“ Die P...