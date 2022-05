Was er wohl damit machen wollte? Das fragt man sich angesichts eines kuriosen Diebstahls, der sich am Mittwoch, 25. Mai, gegen 19.30 Uhr auf einem Pendlerparkplatz an der A7 (Anschlussstelle Altenstadt) ereignet hat. Wie die Polizei Neu-Ulm mitteilt, entwendete ein Lkw-Fahrer dort die Sitzfläche ei...