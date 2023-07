Zauberer, Jongleure, Akrobaten und Musiker aus aller Herren Länder geben sich am 19. und 20. August 2023 wieder ein Stelldichein in Neu-Ulm. Dort sind wieder Teile der Innenstadt für den Verkehr gesperrt - die Straße gehört dann ganz den Künstlern und ihren Zuschauern. „Wir freuen uns schon sehr auf das zweitägige Festival“, sagt Mareike Kuch von der Stadt Neu-Ulm, die das Event federführend organisiert. „Mittlerweile stehen die Künstler fest, wir arbeiten am genauen Plan. Und auch die Foodtrucks, an denen sich die Besucher stärken können, sind schon gebucht.“ Insgesamt werden etwa 30 Künstler „rund um den Globus“ anreisen, erzählt Kuch. „Viele kommen aus Argentinien und Südamerika, da ist dann Winter und die Saison vorbei.“ Kuch kennt viele der Künstler schon länger, denn es sind etliche „Wiederholungstäter“ dabei. „Mit einigen bin ich auf Instagram befreundet und verfolge sie, so kann man einfach in Kontakt bleiben.“

Wer genau wo auftritt und wo welcher Foodtruck steht, wird derzeit ausgetüftelt, so die Planerin: „Fest steht aber schon, dass der Heiner-Metzger Platz als Spielort wieder ausfällt . Wegen der Baustelle dort wurde er schon letztes Jahr nicht bespielt. Auf dem Johannesplatz hat sich das Kinderprogramm mit Zauber- und Akrobatikschule bewährt.“ Und der Schwal wird wieder zum Verschnaufen einladen. „Neben einer Bühne wird hier der Bierstand sein, mit Bierbänken unter den schattigen Bäumen. Das ist einfach eine der besten Locations“, schwärmt Kuch. Auch auf die Foodtrucks freut sie sich schon. „Sie nehmen uns mit auf eine Reise quer durch mehrere Länder: Ganz Traditionelles vom Rost serviert die Grillhütte Burlafingen, die Illerbuben haben ihre bewährten Burger auf der Karte stehen und Curry-Karma tischt indische Currys auf.“ Außerdem sind Melindas Kaminkuchen dabei und der Hexabeck baut zum ersten Mal seinen Stand bei „Kultur auf der Straße“ auf.

Die Künstler werden über Hutgage bezahlt