Die Situation, in der die Leiche aufgefunden wurde, ist seltsam. Das dachten sich einige der Augenzeugen, die am Sonntag, 28. März 2021, zu einem Einfamilienhaus in Wullenstetten gerufen wurden, wo eine 33-Jährige tot aufgefunden worden war. Im Januar 2022 hatte das Verfahren gegen den mordverdäc...