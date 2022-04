Rund 8000 Euro Schaden ist am Wochenende bei einem Einbruch in die Mittelschule Weißenhorn entstanden. Die Einbrecher müssen in der Zeitspanne zwischen Freitag um 17 Uhr bis Montag um 7.25 Uhr in das Schulgebäude in der Kolpingstraße eingedrungen sein, meldet die Polizei heute.

Fensterscheibe ein...