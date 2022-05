Konzert mit The Bombs und Cherry Casino am 14. Mai

Musik im Stil der 50er und 60er, eine große Tanzfläche: Am Samstag, 14. Mai, treten zwei Bands in Weißenhorn auf. Läuft das Konzert gut, könnten weitere folgen. Sebastian Swoboda, Inhaber der 50er Jahre Bar Swobster’s in Ulm, berichtet von seinen Plänen.