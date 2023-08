„Stopp, Polizei“ – bei Kontrollen in Weißenhorn gingen den Beamten einige Autofahrer ins Netz, die sich nicht an die Regeln gehalten hatten. Die Kontrollgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West konzentrierte sich dabei laut Polizeibericht verstärkt auf Poser und Tuner. Bei insgesamt fünf Fahrzeugen stellten die Beamten am Mittwoch (09.08.2023) Verstöße fest und leiteten ein Bußgeldverfahren ein. Bei vier Fahrzeugen war es mit einer Geldstrafe nicht getan: Die Besitzer mussten die Betriebserlaubnis abgeben.

Wiederholt Mängel am Fahrzeug festgestellt: Bußgeld

Ein Fahrzeug kontrollierten die Beamten bereits zum wiederholten Mal. Von den zuvor beanstandeten Mängeln hatte der Fahrer lediglich einen Teil behoben – ihn erwartet nun ein erhöhtes Bußgeld.

Ein weiteres Fahrzeug war durch den Umbau des Fahrwerks so weit tief gelegt, dass die Gefahr bestand, die Unterseite des Pkws könnte während der Fahrt die Straße berühren. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und stellten die Kennzeichen sicher.

Polizei in Ulm: „Szene ist sehr gut organisiert“