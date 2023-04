Unfälle auf Schulwegen sind zum Glück eher selten, sagt jedenfalls die Unfallstatistik der Polizei. Um so mehr fällt es auf, wenn dann doch mal was passiert. Und ein aktueller Fall aus Neu-Ulm hat es auch vom Ablauf her in sich. Am Freitagmorgen hat ein Unbekannter ein Mädchen angefahren, dieses...