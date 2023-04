In Neu-Ulm sind am Donnerstagnachmittag die Fäuste geflogen, in der Innenstadt wurde zugetreten. Die eine Schlägerei ereignet sich im Landratsamt, die andere in der Maximilianstraße. Die Beteiligten wurden jeweils leicht verletzt.

Zum ersten Vorfall kam es nach Angaben der Polizei am Donnerstagnac...