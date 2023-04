Wenig österlich hat sich ein 15-Jähriger in der Nacht auf den Ostersonntag, 9. April, verhalten: Wie die Polizei mitteilt, hatte der betrunkene junge Mann einen 46-Jährigen bei einer Prügelei verletzt, ein Handy gestohlen, war dann geflüchtet und konnte schließlich von Beamten festgenommen werden.

Der Abend begann laut Mitteilung in einer Wohngemeinschaft in der Stauffenbergstraße in Illertissen. Dort trank der Teenager Alkohol und konsumierte Betäubungsmittel. Gegen 2.10 Uhr kam es laut Polizei dann zu einem Streit mit einem 46-jährigen Bewohner der WG – zuerst verbal, dann körperlich. Der Ältere stürzte zu Boden, worauf der 15-Jährige mehrfach gegen seinen Oberkörper trat. Das wurde von einem 28-jährigen weiteren Mitbewohner mit dessen Handy gefilmt. Als der 15-Jährige darauf aufmerksam wurde, riss er ihm das Mobiltelefon aus der Hand und hielt den 28-Jährigen mit Fußtritten auf Abstand.