Singende Kindergartenkinder, eine kurze Ansprache, Bürgermeister, Architekt, Stadträte, die für den offiziellen Spatenstich zu selbigen greifen: Die Bilder am Mittwoch in Illerberg und Donnerstag an der Falkenstraße glichen sich. Was in diesem Fall ein gutes Zeichen ist. Weil es bedeutet, dass es in Vöhringen mit der Kinderbetreuung vorangeht. In Illerberg entsteht eine Kinderkrippe mit zwei Gruppen an der Grundschule, an der Kita Nord in der Falkenstraße kommt ein Anbau hinzu, der unter anderem Platz für eine Mensa mit Kinderküche und eine integrative Kindergartengruppe für bis zu 15 Jungen und Mädchen bieten wird. Der Baubeginn war schon im Juli, am Donnerstag erfolgte der offizielle Startschuss.