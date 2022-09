Der lange geplante Neubau des Kindergartens St. Maria in der Johannes-Brahms-Staße in Weißenhorn nahe der Grundschule Süd ist nun in trockenen Tüchern. Zumindest finanziell gesehen. Die Baukosten sind gegenüber den ursprünglichen Schätzungen allerdings drastisch gestiegen. Zudem sei unerwarte...