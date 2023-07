Bekommt mein Kind einen Kita-Platz? Kann es in der Grundschule am Nachmittag betreut werden? Diese Frage beschäftigt im Moment viele Eltern – auch in Vöhringen. Denn wie in den allermeisten Kommunen sind auch hier die Betreuungsplätze knapp, vor allem, weil Fachkräfte fehlen. „Wir kämpfen t...