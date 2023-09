Was ein Schreck für einen Siebenjährigen und seine Eltern aus Korea während des Urlaubs in Neu-Ulm: Der Siebenjährige war seinen Eltern am Freitagnachmittag (8.9.) verloren gegangen. Glücklicherweise fiel er Leuten auf, weil er sich auf dem Petrusplatz alleine die Zeit vertrieb. Sie riefen die Polizei.

Als eine Streife dorthin fuhr, trafen die Beamten den Jungen auf dem Petrusplatz an. Es war offensichtlich, dass er seine Eltern suchte. Natürlich konnte der Siebenjährige kein Deutsch sprechen, so war es unmöglich, den Aufenthaltsort seiner Eltern herauszufinden. Deshalb brachte die Polizei den Jungen zunächst auf die Polizeistation.

Junge weiß Telefonnummer der Mutter auswendig

Von dort aus wurde das koreanische Konsulat in Frankfurt kontaktiert, wo mithilfe eines Dolmetschers von dem Jungen in Erfahrung gebracht wurde, dass sich der Siebenjährige zurzeit mit seinen Eltern in Deutschland aufhält. Zudem stellte sich heraus, dass der Junge die Handynummer seiner Mutter auswendig wusste. So konnte die Polizei sie anrufen. Die Frau hatte sich bereits Sorgen gemacht und suchte zusammen mit ihrem Mann ihren Sohn. Sie bekamen ihn wohlbehalten zurück.