Museum – Pädagogik – Kunstakademie: All das soll im neuen Museums-Ensemble am Rathausplatz in Zukunft verwirklicht werden. In einer Sondersitzung des Stadtrats wurden am Montag die Planung und Kostenrechnung für Sanierung und Neugestaltung gebilligt. Woll- und Waaghaus, Oberes Tor und das alte...