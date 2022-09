In der Nacht auf Dienstag ist über Pfuhl und Burlafingen ein Polizeihubschrauber geflogen. Eine etwa 100 Jahre alte Dame wurde in einem Pflegeheim vermisst. In der Nacht hatte ein Pfleger sie nicht mehr in ihrem Zimmer gefunden. Sie „stellten das Haus auf den Kopf“, wie es ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion formulierte.

Die Polizei forderte gegen 2 Uhr für die Suche den Hubschrauber aus München an, der mehrere Runden über Pfuhl und Burlafingen drehte. Gegen 2.30 Uhr dann die Entwarnung: Der Pfleger fand die Frau in ihrem Zimmer vor.

Wie es dazu kam, dass die Frau wieder in ihrem Zimmer war, konnte der Sprecher nicht sagen.