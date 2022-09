Es ist eine Nachricht, die Kinder, Erwachsene, Hunde – und alle anderen Geschöpfe, die sich für Badeenten interessieren – hart treffen dürfte: Das Vöhringer Entenrennen am 16. September fällt aus. Kein Losverkauf am Freitag, kein Mitfiebern am Mühlbach und keine quietschgelben Gummitierche...