Der Vöhringer Grünen-Stadtrat Markus Harzenetter legt wegen einer Erkrankung sein Mandat im Vöhringer Stadtrat nieder. Er war in dieser Legislaturperiode in das Gremium eingezogen. In der kommenden Sitzung am Donnerstag, 24. Februar, wird Thomas Boxhammer als Nachfolger vereidigt.

