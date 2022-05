Einem nackten Mann kann man laut einer Redensart nicht in die Tasche greifen. Aber man kann es versuchen: Etwa am 29. Mai in Nersingen, wo laut Ankündigung der Evangelischen Kirchengemeinde rund um das Gotteshaus der „erste FKK Flohmarkt“ stattfindet. „Wir laden Dich zum Kirchenflohmarkt ein...