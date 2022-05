Fleißig sei der ehemalige Gruppenleiter gewesen, hätte Zusatzaufgaben übernommen, sei sogar als Abteilungsleiters in Frage gekommen. Das sagten Beschäftigte der Lebenshilfe Donau-Iller über den Mann aus, der mehr als eineinhalb Jahre Menschen mit Behinderung in der Werkstätte in Neu-Ulm belä...