Seit Donnerstagvormittag, 22. Juni 2023, steht an der B 28 Richtung Senden der Enforcement-Trailer der Verkehrspolizei Günzburg. Mit dem mobilen Gerät wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde am Autobahndreieck Neu-Ulm überwacht. Wie berichtet, wurde dort die Geschwindigkeit aufgrund eines tödlichen Verkehrsunfalls reduziert

Wie die Polizei weiter meldet, haben über 17.000 Fahrzeuge diesen Streckenabschnitt seit Beginn der Messung befahren. Dabei wurde die Geschwindigkeit bei 467 Fahrzeugführer beanstandet. „Dies entspricht einer Quote von etwa drei Prozent, was nicht sehr auffällig ist“, beurteilt die Verkehrspolizei Günzburg ihre Messungen.

Viel zu schnell: Fahrverbot

Der massivste Verstoß, der seit Donnerstagvormittag gemessen wurde, sei allerdings eine Geschwindigkeit von 221 Kilometern pro Stunde gewesen – also mehr als doppelt so schnell als zulässig. Dieser Fahrer muss mit einem Bußgeld im unteren vierstelligen Bereich und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Die Polizei weist darauf hin, dass der Enforcement-Trailer auch noch in den kommenden Tagen, 24 Stunden täglich, seine Aufgabe der Geschwindigkeitsüberwachung wahrnehmen werde.