Ein Unfall an eine Baustelle der A7 hat in der Nacht auf Freitag (29.9.) zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der A 7 bei Neu-Ulm geführt. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, den Schaden schätzt die Verkehrspolizei Günzburg auf rund 45.000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Laster gegen 23.20 Uhr die A7 in Richtung Füssen. Vor ihm war ein Kleintransporter mit einem Wohnanhänger unterwegs. Als sich der Verkehr aufgrund einer Nachtbaustelle zurückstaute, musste der Fahrer sein Gespann bis zum Stillstand abbremsen.

Quer zur Fahrbahn