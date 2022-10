In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags (30. Oktober) haben Polizisten in der Lessingstraße in Neu-Ulm einen Verletzten aufgefunden. Wie sich herausstellte, war der 35-Jährige überfallen und beraubt worden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Neu-Ulm gegen drei Unbekannte.

Verletzt n...