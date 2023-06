Beim „Tag der offenen Gartentür“ am Sonntag, 25. Juni, bietet sich die Gelegenheit, mit allen Sinnen in Nachbars Garten einzutauchen. Organisiert vom Kreisverband für Gartenbau und Landespflege, laden dazu sechs Gärten von 10 bis 17 Uhr ein. Gartenfreundinnen und -freunde können so Kontakte knüpfen, Erfahrungen austauschen, Anerkennung und Lob ernten sowie Anregungen mit nach Hause zu nehmen.

Im Raum Nersingen kann man vier Gärten bewundern: In der Blumenstraße 36 präsentieren Rosa und Friedrich Ziegler ihren rund 1500 Quadratmeter großen Hausgarten mit alten Obstbäumen und kreativ gestalteten Staudenbeeten. In der „Kleingartenanlage am Buschelbergsee“ am östlichen Ortsrand Nersingens zeigt Petra Hauptkorn ihre Oase, einen zertifizierten Naturgarten. Die Kleingartenanlage kann auch besichtigt werden. Dort wird eine Bewirtung angeboten.

Rosenparadies mit Teich

Der etwa 600 Quadratmeter große Rosengarten von Liane und Josef Vetterl befindet sich in Oberfahlheim im Akazienweg 20. 170 Rosensorten sind dort mit Blütenstauden und einem kleinen Teich kombiniert. Nahebei liegt im Schützenweg 1a der Garten des Obst- und Gartenbauvereines Fahlheim-Straß-Nersingen. Es gibt dort Getränke und kleine Speisen zum Kaufen. Einige Parkplätze stehen zur Verfügung, auch für den Besuch des benachbarten Rosengartens Vetterl.

Zertifiziert ist in Bellenberg, „In der Halde 2“ auch der artenreiche Naturgarten von Emma und Ludwig Müller. Einmal mehr Partner des Garten-Aktionstages ist auf der Jungviehweide in Illertissen die Staudengärtnerei Gaißmayer. Sie bietet Führungen durch die dortigen Museumsgärten. Auch der Kreismustergarten in der Ulmer Straße 31 in Weißenhorn ist mit von der Partie. Im 9000 Quadratmeter großen Schaugarten gibt der Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, Rudolf Siehler, bei Führungen Tipps zu ökologisch wertvoller Gartengestaltung. Im Kreismustergarten informieren Bienenzüchter über die Honigproduzenten. Gezeigt werden auch neue Attraktionen wie das „Alpinum“, ein spezieller Steingarten.

Info Das Faltblatt „Tag der offenen Gartentür“ liegt aus in den Rathäusern im Kreis Neu-Ulm, bei örtlichen Gartenbauvereinen und im Landratsamt Neu-Ulm. Man findet es auch unter www.gartenbauvereine-schwaben.de/aktuelles.