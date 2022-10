Trotz des Regens hatte sich eine ganze Schar Schaulustiger an der Kemptener Straße in Senden versammelt. Und insbesondere am Kreisverkehr in Richtung Vöhringen standen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Regenschirmen dicht beisammen. Eltern erlaubten ihren Kindern länger aufzubleiben, um das al...