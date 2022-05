Gute Nachricht für Wasserratten: Das Freibad in Weißenhorn öffnet am Wochenende wieder. Am Samstag, 14. Mai, beginnt die diesjährige Saison. Zurzeit laufen noch die letzten Vorbereitungen, berichtet Andreas Palige, der im Rathaus unter anderem fürs Freibad zuständig ist: Unkraut wird entfernt,...