Was hängt in Bayern neben dem gekreuzigten Jesus an der Wand? Vielleicht ein malerisches Foto eines bayerischen Regionalzugs. Möglich macht’s der aktuelle Wandkalender der bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), der RE- und Go-Ahead-Züge in Schneelandschaften, Blumenmeeren oder vor dem Alpenpa...