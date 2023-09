Ich wollte jeden Tag in der Natur sein und nicht immer in der gleichen Halle“, sagt Gabriel Zelodec. Er steht auf einem Schotterweg im Wald, die Sonne am wolkenlosen Himmel strahlt durch die Wipfel. Gerade hat der 24-Jährige Bäume gefällt, die von den Unwettern im Sommer beschädigt wurden. For...