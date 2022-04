Der Beschluss erfolgte zwar in einem nicht-öffentlichen Teil nach der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am Donnerstag, aber die Nachricht machte dann schnell die Runde: Die Stadträte haben der Verwaltung grünes Licht erteilt für die Anmietung der Römervilla am Rande des Glacis-Parks. ...