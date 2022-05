Früh übt sich, was ein guter Feuerwehrmann sein will: Nach diesem Motto hat ein Achtjähriger am Montagabend mutmaßlich einer älteren Frau das Leben gerettet. Das wachsame Auge des Jungen kommt freilich nicht von ungefähr: Der Achtjährige ist nämlich der Sohn des Wullenstetter Feuerwehrkomman...