Es war wohl ein unschönes Erwachen für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Memminger Straße in Illertissen: Am Montag, 14. August, sind sie von einem lautstark bellenden Hund und einem heulenden Feuermelder geweckt worden – gegen 3.20 Uhr nachts. Wie die Polizei mitteilt, verständigten die Bewohner daraufhin die Feuerwehr. Diese rückte mit 23 Feuerwehrleuten an.

Mann war betrunken eingeschlafen

Mittels einer Leiter gelang es den Einsatzkräften in die Wohnung zu schauen, aus der es verbrannt roch. Darin erkannten sie eine Person und öffneten die Eingangstüre. Es stellte sich heraus, dass der Bewohner Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte und eingeschlafen war. Das mittlerweile verkohlte Essen wurde abgelöscht, der alkoholisierte 37-Jährige aufgeweckt. Ein Schaden entstand nicht: weder für den Mann, noch seinen Hund und seine Wohnung.