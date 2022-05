In Vöhringen ist am Mittwochnachmittag ein Feuer in einem Reihenhaus in der Schützenstraße ausgebrochen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE, es handle sich um einen Brand im Bereich des Dachstuhls. Bei der Alarmierung der Feuerwehr sei die Rede von gefährdeten Per...