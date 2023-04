Der Rauchgeruch war weithin zu riechen in Offenhausen am Donnerstagnachmittag: Vor der Wohnanlage der Nuwog an der Augsburger Straße hatte es gegen 13.40 Uhr in einem Altpapiercontainer zu brennen begonnen. Drumherum standen besorgte Anwohner. Doch schnell war die Feuerwehr Neu-Ulm mit zwei Fahrzeu...