Zwei Betrüger sind am Mittwoch, 13.09.2023, dingfest gemacht worden. Die beiden vermeintlichen Handwerker wollten einem 89-Jährigen Geld abknöpfen, obwohl er ihre Dienstleistung ausdrücklich abgelehnt hatte. Ein Polizeibeamter, der nicht im Dienst war, schritt ein.

Die beiden 31 und 65 Jahre alten Männer hatten am Mittwochvormittag bei dem Mann in der Mittelstraße geklingelt. Sie boten ihm an, seinen gepflasterten Weg auszubessern und mit dem Hochdruckreiniger zu säubern. Er sollte dafür einen mittleren dreistelligen Betrag bezahlen. Der 89-Jährige lehnte ab, weil er sich zunächst mit Verwandten besprechen wollte. Trotzdem legten die beiden Männer los.

Nach etwa zehn Minuten stellten sie dann eine Rechnung aus. Ein Polizeibeamter, der privat auf den Vorfall aufmerksam wurde, schritt aber ein, half dem Mann und rief seine Kollegen. Die leiteten ein Strafverfahren gegen die Männer ein. Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Haustürgeschäften.