Sein altes gegen ein neues Mountainbike tauschte ein Fahrraddieb am Montagnachmittag kurzerhand in Illertissen aus. Wie die Polizei mitteilte, stellte ein Bauarbeiter sein blau-schwarzes Mountainbike am Nachmittag im Bereich eines Containers an einer Baustelle in der Robert-Hansen-Straße ab.

Dreister Diebstahl in Illertissen: Dieb stellt eigenes Fahrrad ab und fährt mit geklautem Rad weiter

Der Mann schloss sein Rad der Marke Bulls nicht ab. Ein Unbekannter fuhr mit seinem eigenen Rad daran vorbei und warf wohl ein Auge auf das andere Rad. Er stellte sein benutztes Fahrrad ab und fuhr mit dem hochwertigeren Mountainbike des Bauarbeiters davon.

Fahrraddieb entkommt auf Mountainbike: Polizei sucht Zeugen

Seine Arbeitskollegen beobachteten den Diebstahl und riefen dem Unbekannten nach. Dieser reagierte lediglich mit dem Satz: „Das ist mein Fahrrad!“. Er entkam auf dem Rad. Eine Personenbeschreibung war nicht möglich. Die Beamten sicherten Spuren an dem zurückgelassenen Mountainbike des Fahrraddiebes. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07303) 9651-0 bei der Polizei zu melden.