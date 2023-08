Klar, wer im Schwimmbad oder am Meer ein knallrotes Kind vor sich in der Eis-Warteschlage hat, der weiß: Hier ist es etwas schiefgelaufen. Aber abgesehen von solchen extremen Sonnenbränden: Wann wird es für Kinder gefährlich? Wie schützt man die Kleinen am besten vor zu viel UV-Strahlung im Som...