Ein 21-jähriger Mann hat am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz in Neu-Ulm ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, alarmierte eine Zeugein die Beamten: Der 21-Jährige habe sich ihr in einem Video-Chat mit einer Schusswaffe und angelegter Schutzausrüstung gezeigt. Er habe Drohungen gegenüber Dritten ausgestoßen, sagte Polizeisprecher Holger Stabik auf Anfrage. Bei der Zeugin handelt es sich um eine 18-jährige Bekannte des Tatverdächtigen.

Polizei umstellt Häuser im Stadtgebiet Neu-Ulm

Daraufhin war der Polizei zufolge rund ein Dutzend Streifenwagen an zwei Adressen im Neu-Ulmer Stadtbereich ausgerückt, in welchen der 21-Jährige vermutet wurde. Einsatzkräfte aus Weißenhorn, Günzburg und Neu-Ulm, sowie aus dem Polizeipräsidium Ulm umstellten die Häuser in der Finninger Straße und in der Vorwerkstraße.

Die Polizei stieß schließlich in der Finninger Straße auf den 21-Jährigen. Sie konnte ihn dazu bewegen, sich widerstandslos festnehmen zu lassen. Vermutlich befand sich der junge Mann in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde in eine Fachklinik gebracht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.