Einsatz in der Neu-Ulmer Innenstadt: Am Freitagnachmittag (28.04.2023) gegen 14.35 Uhr, informierte der Sicherheitsdienst eines Elektronikmarktes in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße die Polizeiinspektion Neu-Ulm über einen Ladendieb. Nachdem der 23-Jährige sich weigerte, den Weisungen des Ladendetektivs Folge zu leisten und auf das Eintreffen der gerufenen Beamten zu warten, flüchtete er in Richtung des Bahnhofes. Hierbei kam es laut Polizeibericht bereits zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 36-jährige Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes leicht verletzt wurde.

Auf dem Bahnhofsvorplatz entdeckte eine Polizeistreife den Dieb, dieser wollte jedoch weitergehen. Als ihn die Polizisten aufhielten, griff der 23-Jährige die Beamten mit einem mitgeführten Regenschirm an und wollte flüchten. In dem anschließenden Gerangel versuchte der junge Mann obendrein, den Beamten die Dienstwaffe zu entreißen, was jedoch misslang.

23-Jähriger muss vor Ermittlungsrichter

Erst mit Verstärkung konnte die Polizei den Mann schließlich in Handschellen vorläufig festnehmen, wobei Polizisten leicht verletzt wurden. Der 23-Jährige muss sich nun für seine Taten vor einem Ermittlungsrichter verantworten.