In ein Einfamilienhaus in Thalfingen ist am Mittwoch (23.8.2023) in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18.45 Uhr eingebrochen worden, berichtet die Polizei. Der bislang unbekannte Täter drang während der Abwesenheit der Anwohner gewaltsam in das Gebäude im Fuchsweg ein. Er entwendete Schmuck sowie teure Uhren im Wert von über 20 000 Euro.

Durch den Einbruch entstand zudem ein Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro. Die ersten Ermittlungen übernahmen in diesem Fall die Polizeiinspektion Neu-Ulm sowie der Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0731) 801 30 zu melden.