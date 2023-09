Vergangene Woche hatten sich zunächst unbekannte Täter in Blaustein eine besonders große Beute ausgeguckt. Aus einem Geschäft in der Max-Hilsenbeck-Straße stahlen sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag etwa 45 hochwertige Fahrräder. Nur wenige Tage später, am Sonntag, 10. September, gelang es der Polizei, die mutmaßlichen Täter festzunehmen.