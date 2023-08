Bierflaschen, Baumaterial, oder Restmüll in Plastiktüten: Im Lauf der Zeit hat Peter Maxwell so einiges aus Gebüschen gefischt oder von Wiesen aufgehoben. Seit einem Jahr ist er als „Müllpate“ in Neu-Ulm unterwegs und sammelt zwischen Escheugraben und Hochschule das auf, was andere achtlos l...