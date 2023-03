Während die Donauklinik in Neu-Ulm zwischen Reformplänen des Bundes und landkreiseigenen Entscheidungen droht, zerrieben zu werden , liefert das Krankenhaus per Pressemitteilung einmal mehr einen Beweis der eigenen Unverzichtbarkeit. Bekanntlich gäbe es, sollte das Haus tatsächlich geschlossen we...