Zwei Männer sitzen auf der Terrasse in der Morgensonne vor einer Tasse Kaffee, eine Frau mit Einkaufskorb schlendert vorbei, bleibt bei Ihnen stehen. „Auch schon so früh unterwegs?“, fragt sie und plaudert eine Weile mit ihnen, bevor sie im Laden verschwindet, um einzukaufen. Im Dorfladen in W...