Die Tat erschütterte die beschauliche Gemeinde Altenstadt im südlichen Landkreis Neu-Ulm: In einem Anwesen in einem ruhigen Wohngebiet im Gemeindeteil Untereichen waren am 22. April ein 70-Jähriger und seine 55 Jahre alte Ehefrau von Angehörigen tot aufgefunden worden. Die Sonderkommission Mühlbach nahm unter Hochdruck ihre Arbeit auf. Mitte Mai nahm die Polizei den 37-jährigen Sohn und die Schwiegertochter , die in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnten, fest. Das Kind des Paares wurde an das Jugendamt übergeben. In Albstadt im Zollernalbkreis wurde zudem ein Bekannter des tatverdächtigen Sohnes verhaftet. Mutmaßliches Motiv: Streit ums Geld. Die Täter hatten versucht, den Doppelmord als erweiterten Suizid zu tarnen. Die Polizei ging jedoch schnell von einem Gewaltverbrechen aus. Weil sich am Wohnhaus keine Einbruchspuren fanden, konzentrierten sich die Ermittlungen auf das soziale Umfeld des getöteten Ehepaars.