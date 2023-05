Die schlechte Nachricht zuerst: Das Rutschendrama im Donaubad geht weiter. Schon vor Monaten hätte die neue Anlage mit vier Rutschen in Betrieb gehen sollen , doch die Eröffnung ist nach wie vor noch nicht in Sicht. Das Donaubad selbst ist nach eigenen Angaben abgesichert und wird bei den Baufirmen Schadenersatz einfordern. Doch den Gästen, die sich seit Monaten auf die neuen Rutschen freuen, hilft das wenig.

Die gute Nachricht aus dem Donaubad Neu-Ulm

Und nun zu den guten Nachrichten: Die Routinearbeiten am Donaubad sind einigermaßen pünktlich beendet - und rechtzeitig zu den Pfingstferien öffnet das beliebte Freizeitbad in Neu-Ulm wieder. Ab Samstag, 27.05.2023, sind der Innenbereich und die Saunen wieder nutzbar. Öffnungszeiten und Eintrittspreise ändern sich nicht, sie bleiben gleich wie vor der einmonatigen Schließzeit.

Aktuelle Öffnungszeiten im Donaubad-Erlebnisbad in Neu-Ulm

Wie sind die aktuellen Öffnungszeiten im Erlebnisbad des Neu-Ulmer Donaubads?

Öffnungszeiten im Donaubad-Erlebnisbad von Oktober bis April:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 22 Uhr

Freitag: 10 bis 23 Uhr

Samstag: 9 bis 23 Uhr

Sonntag, Feiertag und Ferien (in BW und Bayern): 9 bis 22 Uhr

Öffnungszeiten im Donaubad-Erlebnisbad von Mai bis September:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 21 Uhr

Freitag: 10 bis 22 Uhr

Samstag: 9 bis 22 Uhr

Sonntag, Feiertag und Ferien (in BW und Bayern): 9 bis 21 Uhr

Die Feiertage und Ferientage beziehen sich auf Bayern und Baden-Württemberg. Fällt ein Feiertag oder Ferientag auf einen Freitag oder einen Samstag, dann gelten am Abend immer die längeren Öffnungszeiten. Und aufgepasst: Badeschluss ist immer 30 Minuten vor dem Ende der jeweiligen Öffnungszeit.

Preise im Donaubad-Erlebnisbad in Neu-Ulm

Wie viel kostet der Eintritt im Erlebnisbad des Neu-Ulmer Donaubads?

Erwachsene:

2 h für 9 Euro

3 h für 10,50 Euro

4 h für 12 Euro

Tag für 14,50 Euro

2 h für 8 Euro

3 h für 9,50 Euro

4 h für 11 Euro

Tag für 13,50 Euro

2 h für 6,50 Euro

3 h für 8 Euro

4 h für 9,50 Euro

Tag für 12 Euro

2 h für 15 Euro

3 h für 18 Euro

4 h für 21 Euro

Tag für 25 Euro

2 h für 22 Euro

3 h für 26 Euro

4 h für 30 Euro

Tag für 36 Euro

Am Wochenende und an Feiertagen gilt ein Zuschlag von 1 Euro auf Einzeltarife sowie 2 Euro auf Familientarife. Weitere Informationen zu den Eintrittspreisen gibt es auf der Homepage des Donaubads

Was ist neu im Donaubad-Erlebnisbad in Neu-Ulm?

Einmal im Jahr gilt es, im Erlebnisbad klar Schiff zu machen und sich um die Instandhaltung und Verschönerung zu kümmern. „In diesem Jahr kam noch eine größere Aktion hinzu: Der zweite Bauabschnitt der Dachsanierung musste ausgeführt werden“, erklären die Geschäftsführer Jochen Weis und Sabine Gauß. „Wegen des vielen Regens bis Mitte Mai war das alles andere als einfach. Aber die beteiligen Firmen haben das - bis auf einen Tag Verzug - fast rechtzeitig fertigbekommen.“

Außerdem wurden nach Angaben des Donaubads auch Fliesen erneuert, ordentlich saubergemacht und eine Leitung erneuert. Diese bringt das Brunnenwasser in die Donaubad-Becken. Des Weiteren stand der Umbau des Sauna-Ruheraums an, der nun unter dem Namen „Wohlfühl-Lounge“ wiedereröffnet wird. Und das Kassensystem läuft auf einem neuen Server.

Die Donaubad-Besucher können kommen – auch das Freibad hat offen

Die Besucher können also kommen, zumal ja das lange Pfingstwochenende und die Schulferien vor der Tür stehen. Außerdem haben die Verantwortlichen im Donaubad auf die Wettervorhersage geschaut und freuen sich auf das erste Wochenende mit richtig schönem Wetter - da werde die Freibadsaison so richtig in Schwung kommen.