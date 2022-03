30 Bürger, vorwiegend Anwohner der teilweise unter Ensembleschutz stehenden Babenhauser Straße in Bubenhausen, sind am Montag zum Weißenhorner Rathaus marschiert. Der Protestzug startete am Parkplatz in der Memminger Straße. Unterwegs haben die Teilnehmer Schilder mit Aufschriften wie „Baben...