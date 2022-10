Gerade erst ist im Magie-Theater in Neu-Ulm ein exklusiver Abend für die Mitglieder der IHK Ulm über die Bühne gegangen, da kündigt Zauberer Florian Zimmer schon das nächste Event an – das aber im Unterschied für alle offen ist: Am 31. Oktober, also am übernächsten Montag, findet eine Hall...