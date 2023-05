Ebenfalls mit „sehr großer Zustimmung“ wurden Katrin Albsteiger (Neu-Ulm), Claudia Schäfer-Rudolf (Senden), Johann Deil (Weißenhorn), Michael Neher (Vöhringen) und Markus Wöhrle (Buch) als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Ralph Manhalter (Buch) als Schatzmeister und Christin Stepanski (Vöhringen) als Schriftführerin komplettieren die engere Kreisvorstandschaft. Das Team bestehe aus Frauen und Männern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Berufe aus dem gesamten Landkreis, wird Freudenberger in der Mitteilung zitiert. „Wir sind vielfältig und stark aufgestellt und verkörpern die CSU als moderne Volkspartei.“

Im Mittelpunkt der Versammlung stand der bevorstehende Landtags- und Bezirkstagswahlkampf. Der Kreisverband starte mit „großer Geschlossenheit“ in den Wahlkampf. Bekanntermaßen geht Freudenberger – aktuell noch Neu-Ulmer Landrat – als Direktkandidat bei der Landtagswahl ins Rennen . Katja Ölberger tritt als Direktkandidatin für den Bezirkstag an. „Wir werden mit vollem Einsatz um jede Stimme kämpfen – unser Stimmkreis Neu-Ulm braucht eine starke Vertretung in Bayern und Schwaben, und dafür stehen wir“, sagt sie. Christiane Ade und Darian Williams treten als Listenkandidaten für den Landtag beziehungsweise Bezirkstag an.